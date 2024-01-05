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5 января, 12:52

Британия выводит из строя военные корабли из-за дефицита матросов

The Daily Telegraph: Британия готовится вывести из строя два военных корабля

В 2024 году два фрегата типа 23 HMS Westminster и HMS Argyll ВМС Великобритании выведут из строя по причине проблем с военнослужащими, пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники из оборонной среды.

По данным издания, королевским ВМС придётся отказаться от HMS Westminster и HMS Argyll из-за низких показателей рекрутирования. Матросы, которые проходят на них службу, будут перенаправлены на фрегаты типа 26. Вместе с тем HMS Westminster и HMS Argyll нуждаются в ремонте, который может занять несколько лет и завершиться после появления новых фрегатов.

"Мы будем вынуждены забрать личный состав с одного корабля ВМС, чтобы перебросить его на новый", — пояснил источник.

Так, к концу года на вооружении британских ВМС будут оставаться только девять фрегатов. Есть вероятность, что HMS Westminster и HMS Argyll, используемые Лондоном с начала 1990-х годов, будут проданы одному из союзников страны.

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Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о "попытке абордажа" в Красном море. Инцидент произошёл примерно в 852 км к востоку от порта Эйль в Сомали.

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Wikipedia / Tony Hisgett

Анатолий Симоненко
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