Североатлантический альянс может ввести войска на территорию Незалежной. Как заявил полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью TalkTV, такой вариант развития событий возможен, если Вооружённые силы Украины будут испытывать ещё большие проблемы на фронте.

Военный из Соединённого Королевства подчеркнул, что НАТО может начать боевые действия против России, если на Украине "пойдёт что-то не так". Он считает, что подобный конфликт может произойти уже в ближайшие несколько лет. Полковник в отставке также заявил, что так называемые западные партнёры сделали для киевского режима всё необходимое для противостояния Москве, кроме ввода войск на территорию Украины.