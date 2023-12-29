Пушков в пух и прах разгромил генерала НАТО после его слов о войне с Россией

Сенатор Алексей Пушков назвал "болезненным зудом" высказывание главнокомандующего нидерландской армией Мартина Вийнена о войне с Россией.

"И главком Вооружённых сил Нидерландов туда же — призывает свою не слишком большую страну срочно готовиться к войне с Россией. Этот болезненный зуд военачальников малых стран Европы уже становится поветрием", — написал он в своём телеграм-канале.

По словам российского чиновника, иногда складывается такое впечатление, будто активнее всего "рвутся в бой" власти самых маленьких государств, от которых "ничего не зависит".

"А происходит это потому, что эти зудящие прекрасно знают: не им решать, вступать в войну с Россией или нет, на то есть совсем другие страны", — подчеркнул сенатор.