Пушков в пух и прах разгромил генерала НАТО после его слов о войне с Россией
Пушков назвал болезненным зудом слова главкома ВС Нидерландов о войне с Россией
Сенатор Алексей Пушков назвал "болезненным зудом" высказывание главнокомандующего нидерландской армией Мартина Вийнена о войне с Россией.
"И главком Вооружённых сил Нидерландов туда же — призывает свою не слишком большую страну срочно готовиться к войне с Россией. Этот болезненный зуд военачальников малых стран Европы уже становится поветрием", — написал он в своём телеграм-канале.
По словам российского чиновника, иногда складывается такое впечатление, будто активнее всего "рвутся в бой" власти самых маленьких государств, от которых "ничего не зависит".
"А происходит это потому, что эти зудящие прекрасно знают: не им решать, вступать в войну с Россией или нет, на то есть совсем другие страны", — подчеркнул сенатор.
Вместе с тем руководители этих стран прекрасно знают, что Россия им реально не угрожает, отметил Пушков. Именно поэтому они уверены, что могут выступать с провокационными заявлениями, чтобы обратить на себя внимание, "принимая угрожающий вид, который никого не пугает".
Напомним, ранее уходящий в отставку главнокомандующий армии Нидерландов Мартин Вийнен заявил о необходимости каждый год набирать от двух до трёх тысяч добровольцев в Вооружённые силы страны, чтобы быть готовыми к возможной войне с Россией. Помимо этого, он обратился к населению и посоветовал гражданам государства сделать запасы пищи и питьевой воды на случай чрезвычайных ситуаций.
ТАСС / Анвар Галеев