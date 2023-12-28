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28 декабря, 18:36

В европейской стране призвали набирать добровольцев для возможной войны с Россией

Главком ВС Нидерландов Вийнен призвал готовиться к войне с Россией

Вооружённым силам Нидерландов следует ежегодно набирать от двух до трёх тысяч добровольцев для того, чтобы быть готовыми к возможной войне с Россией. Соответствующее заявление сделал уходящий в отставку главнокомандующий армии Мартин Вийнен.

"Нидерланды должны серьёзно опасаться войны, и наше общество должно подготовиться к этому. Мы не должны думать, что наша безопасность гарантирована только потому, что находимся в 1500 километрах от России", — заявил он в интервью De Telegraaf.

Также главком армии Нидерландов порекомендовал гражданскому населению сделать запасы пищи и питьевой воды на случай чрезвычайных ситуаций.

Ранее о необходимости готовиться к гипотетической войне на территории Европы заявлял глава Минобороны Германии Борис Писториус. В частности, он призывал ФРГ начать подготовку к боевым действиям против России.

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Getty Images / Sean Gallup

Наталья Исакова
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