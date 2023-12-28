В европейской стране призвали набирать добровольцев для возможной войны с Россией

Вооружённым силам Нидерландов следует ежегодно набирать от двух до трёх тысяч добровольцев для того, чтобы быть готовыми к возможной войне с Россией. Соответствующее заявление сделал уходящий в отставку главнокомандующий армии Мартин Вийнен.

"Нидерланды должны серьёзно опасаться войны, и наше общество должно подготовиться к этому. Мы не должны думать, что наша безопасность гарантирована только потому, что находимся в 1500 километрах от России", — заявил он в интервью De Telegraaf.