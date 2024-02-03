Канада готовится передать Киеву устаревшие ракеты вместо их утилизации
CBS: Канада раздумывает о передаче Украине ракет 1970-х годов
Оттава может передать Украине ракеты класса "воздух – земля" CRV7, разработанные в Канаде в начале 1970-х годов вместо их утилизации. Об этом передаёт телеканал CBS.
По данным СМИ, на балансе Минобороны Канады — 83,3 тысячи подобных ракет. При этом их сняли с вооружения ещё в начале 2000-х. Сейчас военное ведомство подумывает об их передаче Украине. К этому же склонен лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр, высказавшийся в пользу отправки.
Киев регулярно требует от западных партнёров военную помощь в виде техники и с радостью принимает даже списанную. Например, недавно командующий военно-морскими силами Незалежной Алексей Неижпапа заявил, что в Киеве только обрадуются, если Великобритания решит передать ему списанные из-за нехватки моряков военные корабли.
Wikipedia / Marcelloo