Канада готовится передать Киеву устаревшие ракеты вместо их утилизации

Оттава может передать Украине ракеты класса "воздух – земля" CRV7, разработанные в Канаде в начале 1970-х годов вместо их утилизации. Об этом передаёт телеканал CBS.

По данным СМИ, на балансе Минобороны Канады — 83,3 тысячи подобных ракет. При этом их сняли с вооружения ещё в начале 2000-х. Сейчас военное ведомство подумывает об их передаче Украине. К этому же склонен лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр, высказавшийся в пользу отправки.