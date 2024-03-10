Расчёты "Орланов" помогли уничтожить радиолокационную станцию ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллерия уничтожила радиолокационную станцию (РЛС) Вооружённых сил Украины на правом берегу Днепра. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, вражеский объект был обнаружен при помощи расчётов БПЛА "Орлан-10".

Артиллерия ВС РФ уничтожила РЛС ВСУ на правом берегу Днепра. Видео © Минобороны России

Местонахождение вражеских позиций тут же передали в командный пункт. В результате расчёт самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" нанёс удар высокоточным корректируемым боеприпасом "Краснополь", уничтожив цель с расстояния 20 км.

"Спектр задач — он довольно-таки широкий, задачи воздушной разведки, корректировки артиллерии, авиации, сопровождение колон противника", — рассказал командир роты БПЛА с позывным Степь.

По его словам, неприятель хорошо маскируется, поэтому за ним постоянно приходится наблюдать операторам БПЛА. Когда беспилотник нужно посадить, вместо него в воздух поднимается другой, чтобы не прерывалась воздушная разведка.