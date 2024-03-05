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5 марта, 12:53

МиГ-29, снаряды HIMARS и больше сотни БПЛА: Подсчитан суточный "урожай" наших средств ПВО

МО РФ: Перехвачено четыре реактивных снаряда HIMARS и 112 украинских дронов

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населённого пункта Любомировка Николаевской области. Такие данные озвучили журналистам во вторник, 5 марта, в пресс-службе Минобороны РФ.

Кроме того, в течение суток было перехвачено четыре реактивных снаряда HIMARS и уничтожено 112 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах Песчаного, Никольского, Старомихайловки и Ласточкино, что в ДНР, а также в районе села Романовское, которое находится на территории Запорожской области.

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Напомним, что буквально на днях силы ПВО уничтожили 38 беспилотников ВСУ в небе над Крымом. А минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника самолётного типа над территорией Белгородской области. А утром 5 марта стало известно, что украинские военные атаковали с помощью беспилотника Губкинскую нефтебазу в селе Долгое.

Обложка ©

Shutterstock.com

Марина Калегина
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