МиГ-29, снаряды HIMARS и больше сотни БПЛА: Подсчитан суточный "урожай" наших средств ПВО
МО РФ: Перехвачено четыре реактивных снаряда HIMARS и 112 украинских дронов
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населённого пункта Любомировка Николаевской области. Такие данные озвучили журналистам во вторник, 5 марта, в пресс-службе Минобороны РФ.
Кроме того, в течение суток было перехвачено четыре реактивных снаряда HIMARS и уничтожено 112 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах Песчаного, Никольского, Старомихайловки и Ласточкино, что в ДНР, а также в районе села Романовское, которое находится на территории Запорожской области.
Напомним, что буквально на днях силы ПВО уничтожили 38 беспилотников ВСУ в небе над Крымом. А минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника самолётного типа над территорией Белгородской области. А утром 5 марта стало известно, что украинские военные атаковали с помощью беспилотника Губкинскую нефтебазу в селе Долгое.
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