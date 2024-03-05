МиГ-29, снаряды HIMARS и больше сотни БПЛА: Подсчитан суточный "урожай" наших средств ПВО

Кроме того, в течение суток было перехвачено четыре реактивных снаряда HIMARS и уничтожено 112 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах Песчаного, Никольского, Старомихайловки и Ласточкино, что в ДНР, а также в районе села Романовское, которое находится на территории Запорожской области.