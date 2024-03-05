Стало известно об использовании американских истребителей F-35 на Украине
Глава МО Сингапура заявил, что США применяют F-35 для поиска ПВО РФ на Украине
Истребитель F-35. Обложка © pixabay
Глава Минобороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что Соединённые Штаты применяют истребители F-35 на Украине, чтобы обнаружить принадлежащие ВС РФ системы противовоздушной обороны. Его заявление опубликовано на сайте министерства.
"Совсем недавно США использовали свои F-35 для обнаружения и идентификации наземных ракетных объектов российских подразделений в Украине, и эта информация была передана странам НАТО", — сообщил министр.
Ранее Life.ru об уничтожении первого Abrams в зоне проведения специальной военной операции, о чём стало известно 26 февраля. Уже на следующий день Министерство обороны РФ подтвердило информацию по поводу ликвидации первого американского основного боевого танка. В Кремле не оставили это событие без реакции. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эти бронемашины будут поражены в зоне СВО так же, как и другая военная техника.