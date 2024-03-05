Стало известно об использовании американских истребителей F-35 на Украине

Глава Минобороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что Соединённые Штаты применяют истребители F-35 на Украине, чтобы обнаружить принадлежащие ВС РФ системы противовоздушной обороны. Его заявление опубликовано на сайте министерства.

"Совсем недавно США использовали свои F-35 для обнаружения и идентификации наземных ракетных объектов российских подразделений в Украине, и эта информация была передана странам НАТО", — сообщил министр.