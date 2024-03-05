Три украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью
Минобороны РФ: Три украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью
Средства противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили три украинских беспилотника самолётного типа над территорией Белгородской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Белгородской области", — заявили в оборонном ведомстве.
Ранее Life.ru писал, что в ночь на 3 марта была сорвана очередная попытка Киева совершить террористическую атаку на территории нашей страны. По данным Минобороны РФ, средства ПВО уничтожили 38 украинских дронов самолётного типа в небе над Крымом.
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