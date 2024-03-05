"Большая удача": Антидроновые ружья ВС РФ научили бороться с украинской "Бабой-ягой"

Российские разработчики научили отечественные антидроновые ружья бороться с украинскими беспилотными летательными аппаратами класса "Баба-яга". Как передаёт ТАСС со ссылкой на технического специалиста компании "ЭЛИАРС", для этого они внедрили специальные спиральные антенны.

Он рассказал журналистам, что спиральные антенны обладают преимуществом перед классическими с линейной поляризацией. Они создают целое облако помех, которое воздействует на беспилотник противника с разных углов. Это, в свою очередь, избавляет от необходимости целиться использующего такое ружьё человека.

"На самом деле подавить такой дрон — большая удача. Если мы уже примерно знаем, куда он летит, то просто ставим охранника с ружьём на объекте, и каждый раз, когда "Баба-яга" приближается, он её заглушает ", — заявил эксперт.

По его словам, после такого БПЛА "теряется" и перелетает на сотню метров дальше. После восстановления связи беспилотник снова прилетает на цель, а затем ситуация повторяется. Из-за этого дрон просто летает впустую, что впоследствии вынудит его вернуться туда, откуда он прилетел, так и не выполнив задание, либо он просто упадёт, исчерпав свой заряд.

Стоит отметить, что под "Бабой-ягой" подразумевается широкий спектр модифицированных сельскохозяйственных беспилотников, имеющих в наличии шесть или восемь винтов. Они используют алгоритм псевдослучайной перестройки рабочей частоты и алгоритмы поведения на случай потери связи.