"Кто-то их называет "Баба-яга": Шойгу рассказал, как теперь ВСУ снабжают свои войска

"Работа [по выдавливанию ВСУ из Крынок] <…> была очень непростая, потому что с правого берега шли постоянные обстрелы, работала очень активно артиллерия, очень активно работали и FPV-дроны, и беспилотники. Пожалуй, впервые мы здесь увидели и доставку боеприпасов не только лодками — и боеприпасов, и продовольствия, и медикаментов — но и большими <…> октокоптерами, кто-то их называет "Баба-яга", по-разному", — пояснил Шойгу.