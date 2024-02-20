"Кто-то их называет "Баба-яга": Шойгу рассказал, как теперь ВСУ снабжают свои войска
Шойгу: ВСУ в Крынках впервые использовали транспортные дроны "Баба-яга"
ВСУ в Крынках впервые использовали снабжение войск большими дронами — октокоптерами типа "Баба-яга", рассказал президенту РФ Владимиру Путину министр обороны страны Сергей Шойгу.
"Работа [по выдавливанию ВСУ из Крынок] <…> была очень непростая, потому что с правого берега шли постоянные обстрелы, работала очень активно артиллерия, очень активно работали и FPV-дроны, и беспилотники. Пожалуй, впервые мы здесь увидели и доставку боеприпасов не только лодками — и боеприпасов, и продовольствия, и медикаментов — но и большими <…> октокоптерами, кто-то их называет "Баба-яга", по-разному", — пояснил Шойгу.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, обращаясь к украинским военным, которые остались в районе Крынок, выступил с призывом сдаться в плен.
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