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В ночной схватке над Днепром русский "Умка" подбил украинскую "Бабу-ягу"

Боец ВС РФ сообщил о победе российского БПЛА "Умка" над украинской "Бабой-ягой"

11 февраля, 07:19
Российские военные сбили украинский дрон "Баба-яга" при помощи БПЛА "Умка". Обложка © ТАСС / Лев Федосеев

Российские военные сбили украинский дрон "Баба-яга" при помощи БПЛА "Умка". Обложка © ТАСС / Лев Федосеев

Российские военные на Херсонском направлении подбили украинский беспилотник, известный под названием "Баба-яга", при помощи отечественного квадрокоптера "Умка". О схватке дронов рассказал командир расчёта БПЛА группировки войск "Днепр" с позывным Якорь.

"Баба-яга" — это дрон, большой дрон. Сельскохозяйственный дрон, который сейчас набирает свою популярность с противоположной стороны. "Баба-яга" при полёте ночью на определённой высоте была сбита "Умкой" — это российский квадрокоптер, также ночной, с тепловизором", — пояснил Якорь в беседе с РИА "Новости".

Всё произошло на правом берегу Днепра. Тепловизор "Умки" засёк нагревающиеся батареи движущегося дрона противника, после чего вражеский аппарат был уничтожен. Военный пояснил, что бои между коптерами происходят постоянно. По его словам, эффективное боевое маневрирование отечественных БПЛА помогает сбить с толку украинские дроны и нанести по ним удар.

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Ранее сообщалось, что российский военнослужащий в зоне спецоперации (СВО) умудрился отбить обычной палкой украинский FPV-дрон. Видео геройского манёвра появилось в соцсетях. После удара летательный аппарат рухнул на землю, а солдат спокойно ушёл.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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