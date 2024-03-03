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3 марта, 02:49

Силы ПВО уничтожили 38 беспилотников ВСУ в небе над Крымом

Минобороны: Средства ПВО уничтожили ночью 38 беспилотников ВСУ над Крымом

Минувшей ночью сорвана очередная попытка Киева совершить террористическую атаку на территории России. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 38 украинских беспилотников самолётного типа в небе над Крымом.

"Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Республики Крым", — уточнили в оборонном ведомстве.

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Ранее сообщалось о взрывах над Феодосией в Крыму. По словам свидетелей, два громких хлопка раздались в небе над городом в начале третьего часа ночи. Позднее прогремело ещë несколько взрывов.

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Оксана Попова
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