Минобороны сообщило об уничтожении одного БПЛА над Финским заливом в Ленобласти

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали украинский беспилотник над Финским заливом в Ленобласти. Об этом заявили в Министерстве обороны России вечером в субботу, 2 марта.

Момент уничтожения воздушных целей над Финским заливом. Видео © Telegram / Александр ДроZденко

"Около 19:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ленинградской области", — отметили в ведомстве.

Ранее о том, что в Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО, заявил губернатор региона Александр Дрозденко. Он подчеркнул, что в результате жертв и разрушений нет.