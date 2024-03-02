Очевидцы сообщили о взрывах над Ленобластью
SHOT: Очевидцы сообщили о взрывах над Ленобластью
В районе порта Бронка в Ломоносове в Ленинградской области местные жители услышали два громких хлопка. Предварительно, сработала система ПВО, а в аэропорту Пулково на время ввели режим "Ковëр", сообщает SHOT.
Очевидцы отмечали, что в небе были видны яркие вспышки. Сейчас Пулково возобновил приëм и выпуск воздушных судов.
Ранее Life.ru писал, что в сочинском аэропорту ввели план "Ковёр" из-за возможных атак беспилотников. Часть рейсов были перенаправлены в Минеральные Воды.
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Пётр Ковалев / ТАСС