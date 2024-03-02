Очевидцы сообщили о взрывах над Ленобластью

В районе порта Бронка в Ломоносове в Ленинградской области местные жители услышали два громких хлопка. Предварительно, сработала система ПВО, а в аэропорту Пулково на время ввели режим "Ковëр", сообщает SHOT.

Очевидцы отмечали, что в небе были видны яркие вспышки. Сейчас Пулково возобновил приëм и выпуск воздушных судов.