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2 марта, 17:26

Очевидцы сообщили о взрывах над Ленобластью

SHOT: Очевидцы сообщили о взрывах над Ленобластью

В районе порта Бронка в Ломоносове в Ленинградской области местные жители услышали два громких хлопка. Предварительно, сработала система ПВО, а в аэропорту Пулково на время ввели режим "Ковëр", сообщает SHOT.

Очевидцы отмечали, что в небе были видны яркие вспышки. Сейчас Пулково возобновил приëм и выпуск воздушных судов.

Аэропорт Шереметьево временно не принимает рейсы
Аэропорт Шереметьево временно не принимает рейсы

Ранее Life.ru писал, что в сочинском аэропорту ввели план "Ковёр" из-за возможных атак беспилотников. Часть рейсов были перенаправлены в Минеральные Воды.

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Пётр Ковалев / ТАСС

Никита Осипов
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