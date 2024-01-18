Аэропорт Шереметьево временно не принимает рейсы
Столичный аэропорт Шереметьево временно не принимает рейсы, передаёт SHOT. Сразу четыре самолёта — из Санкт-Петербурга, Ижевска, Минска и Оренбурга — ушли на запасной аэродром в Нижний Новгород. Ещё несколько пассажирских судов находятся в зоне ожидания в районе Шереметьево, информирует телеграм-канал.
Чуть более часа назад в аэропорту Внуково вводили план "Ковёр", но сейчас он отменён.
Ранее Лайф писал, что над Казанью массово разворачивают пассажирские самолёты, от маршрута отклонились 44 рейса. Всему виной — непогода. А до этого вечно ломающийся самолёт испортил петербуржцам отпуск в Дубае. Многострадальный рейс FZ 992A из Пулково вылетел с опозданием в трое суток.