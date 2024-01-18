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18 января, 10:46

Аэропорт Шереметьево временно не принимает рейсы

Столичный аэропорт Шереметьево временно не принимает рейсы, передаёт SHOT. Сразу четыре самолёта — из Санкт-Петербурга, Ижевска, Минска и Оренбурга — ушли на запасной аэродром в Нижний Новгород. Ещё несколько пассажирских судов находятся в зоне ожидания в районе Шереметьево, информирует телеграм-канал.

Чуть более часа назад в аэропорту Внуково вводили план "Ковёр", но сейчас он отменён.

Январская молния дважды ударила в самолёт во время посадки в Томске
Январская молния дважды ударила в самолёт во время посадки в Томске

Ранее Лайф писал, что над Казанью массово разворачивают пассажирские самолёты, от маршрута отклонились 44 рейса. Всему виной — непогода. А до этого вечно ломающийся самолёт испортил петербуржцам отпуск в Дубае. Многострадальный рейс FZ 992A из Пулково вылетел с опозданием в трое суток.

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fabrikasimf / freepik

Марина Калегина
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