Столичный аэропорт Шереметьево временно не принимает рейсы, передаёт SHOT. Сразу четыре самолёта — из Санкт-Петербурга, Ижевска, Минска и Оренбурга — ушли на запасной аэродром в Нижний Новгород. Ещё несколько пассажирских судов находятся в зоне ожидания в районе Шереметьево, информирует телеграм-канал.

Чуть более часа назад в аэропорту Внуково вводили план "Ковёр", но сейчас он отменён.