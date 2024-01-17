Над Казанью массово разворачивают пассажирские самолёты, от маршрута отклонились 44 рейса Росавиация: В аэропорту Казани задержался прилёт и вылет 44 рейсов из-за погоды 17 января, 09:39 Аэропорт в Казани. Обложка © Shutterstock

В аэропорту Казани задержано 44 рейса на вылет и прилёт по причине неблагоприятных погодных условий. Об этом говорится в заявлении Росавиации.

"Воздушная гавань не закрыта, работает по фактической погоде, но из-за сильных порывов ветра командиры воздушных судов принимают решение по уходу на запасные аэродромы", — уточнили в ведомстве.

21 лайнер задержан на прилёт в Казань, при этом восемь из них ушли на запасные аэродромы в Уфу, Самару, Екатеринбург, Нижнекамск и Бугульму. Вылететь из Казани не смогли 23 рейса. Всем пассажирам предоставляется питание и напитки. Сейчас специалисты аэропорта продолжают работу на взлётно-посадочной полосе, устраняя последствия непогоды.

Накануне сообщалось, что авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" получили телеграммы от Федерального агентства воздушного транспорта, касающиеся перелётов в Египет. Росавиация попросила их не выполнять полёты в эту страну на 27 самолётах, которые могут арестовать за рубежом.

Авторы Татьяна Миссуми