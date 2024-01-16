Росавиация рекомендует перевозчикам не летать в Египет на 27 самолётах
"Известия": В РФ перевозчикам порекомендовали не летать в Египет на 27 самолётах
На прошлой неделе авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" получили телеграммы от Федерального агентства воздушного транспорта, касающиеся перелётов в Египет. Как передаёт газета "Известия", в своём послании Росавиация попросила их не выполнять полёты в эту страну на 27 самолётах, которые могут арестовать за рубежом.
"Не рекомендуем с 12:00 мск 12 января выполнение полётов в пункты Арабской Республики Египет до особого решения", — сказано в телеграмме.
В тексте сообщения говорится о некоторых летательных аппаратах марок Boeing и Airbus, которые используют российские авиаперевозчики. В ведомстве по закрытым каналам получили информацию, что эти транспортные средства могут быть арестованы в египетских аэропортах.
Стоит отметить, что все 27 самолётов принадлежат Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) и входят в число тех 37 бортов, которые сейчас у российской организации пытаются незаконно изъять в Европе. Так, в сентябре прошлого года в Росавиации рекомендовали отечественным авиакомпаниям не летать за рубеж на самолётах находящейся под санкциями США и Евросоюза ГТЛК.
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