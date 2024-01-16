Росавиация рекомендует перевозчикам не летать в Египет на 27 самолётах

На прошлой неделе авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" получили телеграммы от Федерального агентства воздушного транспорта, касающиеся перелётов в Египет. Как передаёт газета "Известия", в своём послании Росавиация попросила их не выполнять полёты в эту страну на 27 самолётах, которые могут арестовать за рубежом.

"Не рекомендуем с 12:00 мск 12 января выполнение полётов в пункты Арабской Республики Египет до особого решения", — сказано в телеграмме.

В тексте сообщения говорится о некоторых летательных аппаратах марок Boeing и Airbus, которые используют российские авиаперевозчики. В ведомстве по закрытым каналам получили информацию, что эти транспортные средства могут быть арестованы в египетских аэропортах.