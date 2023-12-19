Россия может лишиться 37 самолётов из-за решения суда в Ирландии

Россия уже завтра может лишиться десятков самолётов иностранного производства, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в авиавластях и Министерстве транспорта. Речь идёт о 37 бортах, которые рискуют быть арестованными в заграничных аэропортах.

Указывается, что ранее эти самолёты были куплены европейской "дочкой" Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) GTLK Europe, однако из-за антироссийских санкций она подпала под ликвидацию. В свою очередь внешние управляющие, назначенные "осуществлять продажу имущества компаний для формирования денежного потока", в целях расчёта с кредиторами потребовали эти воздушные судна.

Однако в декабре ГТЛК подала на них иск в Арбитражный суд ЯНАО, где она зарегистрирована. Суд принял заявление о запрете GTLK Europe и ликвидаторам продолжать разбирательство в Высоком суде Ирландии. Тем не менее уже завтра, 20 декабря, суд европейского государства решит, имеет ли компания право собственности, и в случае удовлетворения требований ликвидаторов самолёты будет невозможно использовать за рубежом, так как они могут быть признаны угнанными.