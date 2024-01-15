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15 января, 13:20

"Заплатили 160 тысяч": Вечно ломающийся самолёт испортил петербуржцам отпуск в Дубае

Телеканал "360": Рейс из Пулково в Дубай вылетит с опозданием в трое суток

Многострадальный рейс FZ 992A Санкт-Петербург – Дубай пообещали отправить в полёт из аэропорта Пулково 16 января. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на одну из пассажирок. Таким образом, самолёт авиакомпании Flydubai, который должен был вылететь 14 января, поднимется в небо с опозданием в трое суток.

Пассажиры рейса FZ 992A Санкт-Петербург – Дубай общаются с сотрудниками прокуратуры в аэропорту Пулково. Видео © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

"Сначала нам просто заявили о задержке рейса без объяснения причин, потом компания сказала, что поломка, самолёт сломался. Он сломался, нас отправили в гостиницу, после неё мы приехали, сказали: самолёт ещё чинят, ждали-ждали. Перенос в два ночи, в четыре утра, потом в шесть утра", — рассказала пассажирка по имени Юлия.

По словам женщины, пассажирам продолжают говорить, что лайнер чинят, но, как в действительности, никто не знает. Зато точно известно другое: люди лишились отпуска. Юлия отметила, что планировала отдых с мужем за полгода, семья заплатила за тур 160 тысяч рублей, а бабушка и дедушка специально приехали из другого города, чтобы присмотреть за детьми.

Согласно последнему обещанию, самолёт отправят в 07:00 16 января. На рейсе зарегистрировано не менее 100 человек, которые оказались заложниками этой ситуации. Также Юлия выразила надежду, что им вернут деньги за тур.

В пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры заявили, что принимают обращения пассажиров задержанного рейса, контролируют предоставление авиакомпанией сервисных услуг, в том числе размещение пассажиров в гостинице.

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Ранее Лайф писал, что обратная ситуация недавно произошла в аэропорту Дубая. Перед Новым годом пассажиры рейса "Аэрофлота" не могли улететь из ОАЭ в Москву из-за сломавшегося колеса у авиалайнера. Вылет откладывался несколько раз по техническим причинам.

Обложка ©

Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

Ян Поланин
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