Мамаев двумя словами объяснил свою позицию по поводу скандала на борту Flydubai
Mash: Мамаев не стал комментировать дебош на борту Flydubai и послал журналиста
Скандально известный бывший игрок сборной России по футболу Павел Мамаев не стал комментировать ситуацию, произошедшую с ним и его семьёй на рейсе Москва – Дубай авиакомпании Flydubai. Как передаёт телеграм-канал Mash, вместо ответа на вопрос спортсмен послал журналиста матом.
Павел Мамаев не хочет отвечать на вопрос журналиста в аэропорту о ситуации на борту Flydubai. Видео © t.me / Mash
На предоставленных кадрах видно, как к спортсмену пытается подойти представитель СМИ, но Мамаев на беседу настроен явно не был. В результате между корреспондентом, спортсменом и супругой футболиста Надеждой Санько произошла перепалка, в которой звезда отечественного спорта интересным образом поставила точку.
Так, Мамаев не стал сдерживаться в высказываниях и просто послал корреспондента на три буквы. При этом сам футболист ранее утверждал, что не матерился уже около трёх лет.
Напомним, ранее сообщалось, что бывший футболист "Краснодара" Павел Мамаев устроил дебош на рейсе авиакомпании Flydubai. При вылете из Москвы он якобы взбесился из-за отказа бортпроводников оперативно предоставить ему детскую коляску. Впоследствии спортсмен опроверг это и рассказал, что самолёт действительно задержали, но, когда он с семьёй решил покинуть борт, ему спокойно выдали коляску для ребёнка.
t.me / Mash