Мамаев двумя словами объяснил свою позицию по поводу скандала на борту Flydubai

Скандально известный бывший игрок сборной России по футболу Павел Мамаев не стал комментировать ситуацию, произошедшую с ним и его семьёй на рейсе Москва – Дубай авиакомпании Flydubai. Как передаёт телеграм-канал Mash, вместо ответа на вопрос спортсмен послал журналиста матом.

Павел Мамаев не хочет отвечать на вопрос журналиста в аэропорту о ситуации на борту Flydubai. Видео © t.me / Mash

На предоставленных кадрах видно, как к спортсмену пытается подойти представитель СМИ, но Мамаев на беседу настроен явно не был. В результате между корреспондентом, спортсменом и супругой футболиста Надеждой Санько произошла перепалка, в которой звезда отечественного спорта интересным образом поставила точку.