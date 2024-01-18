Аэропорт Внуково приостановил полёты, введён план "Ковёр"
SHOT: Аэропорт Внуково ввёл ограничение на приём и отправку рейсов
Аэропорт Внуково временно приостановил приём и отправку рейсов. Согласно предварительной информации, воздушная гавань ввела план "Ковёр". Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным канала, в настоящее время все прилетающие самолёты перенаправляют в Шереметьево. Подобные ограничения и план "Ковёр" вводятся на фоне атак беспилотниками со стороны Украины.
Ранее Лайф писал, что в российских аэропортах планируют установить средства обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам. В Росавиации отметили, что такие средства разместят на территориях более 30 воздушных гаваней РФ.
ТАСС / Сергей Савостьянов