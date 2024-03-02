Пострадавшим при ЧП с дроном в Петербурге выплатят компенсации

Жители дома на Пискарёвском проспекте в Санкт-Петербурге, которые пострадали при утреннем ЧП, получат компенсации от городских властей. Об этом заявил губернатор Александр Беглов после общения с жителями.

"Пострадавшие обеспечены питанием и всем необходимым. Всем пострадавшим будет выплачена компенсация. Повреждения будут устранены за счёт города", — приводит ТАСС слова руководителя управления информации городской администрации Инны Карпушиной.