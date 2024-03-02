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2 марта, 11:08

Пострадавшим при ЧП с дроном в Петербурге выплатят компенсации

Беглов: Пострадавшие при ЧП с дроном жители Петербурга получат компенсации

Жители дома на Пискарёвском проспекте в Санкт-Петербурге, которые пострадали при утреннем ЧП, получат компенсации от городских властей. Об этом заявил губернатор Александр Беглов после общения с жителями.

"Пострадавшие обеспечены питанием и всем необходимым. Всем пострадавшим будет выплачена компенсация. Повреждения будут устранены за счёт города", — приводит ТАСС слова руководителя управления информации городской администрации Инны Карпушиной.

Кроме того, Карпушина пояснила, что после окончания работы следователей жители получат возможность подняться в свои квартиры, а коммунальные службы приступят к оценке и устранению последствий ЧП. В случае необходимости проведения длительного ремонта собственники получат компенсацию и на услуги ЖКХ, уточнила глава управления информации.

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Напомним, в субботу, 2 марта, по информации журналистов, беспилотник ВСУ врезался в один из домов на Пискарёвском проспекте в Петербурге. В результате было повреждено 15 квартир, 100 человек эвакуировали. Губернатор Александр Беглов возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий инцидента. После ЧП к медикам за помощью обратились шесть человек. Один из жильцов дома рассказал, что от осколков его спасли прочные занавески.

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Дарья Нарыкова
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