Отважный пёс Лёнчик спас пожилую женщину при атаке дрона в Петербурге
SHOT: Пёс спас жительницу дома в Петербурге, куда утром попал беспилотник
Отважный пёс Лёнчик спас свою хозяйку при атаке дрона в Санкт-Петербурге. Когда произошёл взрыв, женщина спала и не сразу поняла, что случилось. К тому же спальня выходила на другую сторону дома. К счастью, пенсионерку вовремя разбудил её восьмилетний питомец — он стал громко лаять, чем побудил хозяйку покинуть дом, сообщает телеграм-канал SHOT.
Пёс спас жительницу дома в Петербурге, куда врезался беспилотник. Видео © Telegram / SHOT
Обычно Лёнчик ведёт себя по утрам тихо, но, когда он услышал шум, то начал лаять и скулить. В результате петербурженка схватила четвероного и выбежала на улицу, где уже осознала, что произошёл взрыв.
"Мы выскочили, голые. Ночную сорочку, бегом — и выскочили. Разве я его брошу? Так выл, так кричал, лаял. Я вскочила, думаю: что случилось? Обычно утром он никогда не будит меня — ждёт, когда я проснусь", — рассказала женщина.
Как сообщал Life.ru, утром в субботу, 2 марта, украинский беспилотник врезался в один из домов на Пискарёвском проспекте в Санкт-Петербурге. Повреждено 15 квартир, было эвакуировано сто человек. Губернатор Александр Беглов возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий инцидента. К медикам за помощью обратились шесть человек. Один из жильцов дома рассказал, что от осколков его спасли шторы.
Telegram / SHOT