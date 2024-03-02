Отважный пёс Лёнчик спас пожилую женщину при атаке дрона в Петербурге

Отважный пёс Лёнчик спас свою хозяйку при атаке дрона в Санкт-Петербурге. Когда произошёл взрыв, женщина спала и не сразу поняла, что случилось. К тому же спальня выходила на другую сторону дома. К счастью, пенсионерку вовремя разбудил её восьмилетний питомец — он стал громко лаять, чем побудил хозяйку покинуть дом, сообщает телеграм-канал SHOT.

Пёс спас жительницу дома в Петербурге, куда врезался беспилотник. Видео © Telegram / SHOT

Обычно Лёнчик ведёт себя по утрам тихо, но, когда он услышал шум, то начал лаять и скулить. В результате петербурженка схватила четвероного и выбежала на улицу, где уже осознала, что произошёл взрыв.