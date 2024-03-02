Беглов возглавил оперативный штаб после ЧП с врезавшимся в дом беспилотником

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий утреннего ЧП в Красногвардейском районе, где в жилой дом врезался неизвестный БПЛА. Как сообщил в телеграм-канале сам Беглов, на месте работают МЧС и сотрудники силовых ведомств, жертв в результате происшествия нет.

Ранее Life.ru писал, что громкий взрыв от возможного падения дрона услышали жители Санкт-Петербурга. Сперва сообщалось, что обломки неизвестного беспилотника рухнули рядом с одним из домов на Пискарёвском проспекте, но позже оказалось, что дрон перед этим врезался в жилую многоэтажку. По последним данным, повреждено 15 квартир, 100 человек эвакуированы.