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2 марта, 06:19

Беглов возглавил оперативный штаб после ЧП с врезавшимся в дом беспилотником

Повреждённый после атаки беспилотника дом на Пискарёвском проспекте. Фото © SHOT

Повреждённый после атаки беспилотника дом на Пискарёвском проспекте. Фото © SHOT

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий утреннего ЧП в Красногвардейском районе, где в жилой дом врезался неизвестный БПЛА. Как сообщил в телеграм-канале сам Беглов, на месте работают МЧС и сотрудники силовых ведомств, жертв в результате происшествия нет.

Видео с места предположительной атаки дрона на жилой дом в Петербурге. Источник © SHOT

"Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы", — проинформировал губернатор.

Несколько квартир получили повреждения в Петербурге, когда в дом врезался БПЛА
Несколько квартир получили повреждения в Петербурге, когда в дом врезался БПЛА

Ранее Life.ru писал, что громкий взрыв от возможного падения дрона услышали жители Санкт-Петербурга. Сперва сообщалось, что обломки неизвестного беспилотника рухнули рядом с одним из домов на Пискарёвском проспекте, но позже оказалось, что дрон перед этим врезался в жилую многоэтажку. По последним данным, повреждено 15 квартир, 100 человек эвакуированы.

Марина Калегина
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