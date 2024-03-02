Несколько квартир получили повреждения в Петербурге, когда в дом врезался БПЛА

Не менее 100 человек было эвакуировано из повреждённого дома на Пискарёвском проспекте в Санкт-Петербурге после того, как в жилое здание, по-видимому, врезался неизвестный дрон. По данным SHOT, повреждено минимум пять квартир, но пострадавших среди жильцов нет. На видео с места видны обломки и несколько небольших очагов возгорания — на земле перед домом и в одной из квартир.