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2 марта, 05:51
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Несколько квартир получили повреждения в Петербурге, когда в дом врезался БПЛА

Повреждённый после атаки беспилотника дом на Пискарёвском проспекте. Фото © SHOT

Повреждённый после атаки беспилотника дом на Пискарёвском проспекте. Фото © SHOT

Не менее 100 человек было эвакуировано из повреждённого дома на Пискарёвском проспекте в Санкт-Петербурге после того, как в жилое здание, по-видимому, врезался неизвестный дрон. По данным SHOT, повреждено минимум пять квартир, но пострадавших среди жильцов нет. На видео с места видны обломки и несколько небольших очагов возгорания — на земле перед домом и в одной из квартир.

Видео с места предположительной атаки дрона на жилой дом в Петербурге. Источник © SHOT

По одной из версий, целью атаки БПЛА была нефтебаза "Ручьи". Повреждённый дом находится в километре от неё.

Громкий взрыв от возможного падения дрона услышали жители Санкт-Петербурга
Громкий взрыв от возможного падения дрона услышали жители Санкт-Петербурга

Ранее Life.ru писал, что громкий взрыв от возможного падения дрона услышали жители Санкт-Петербурга. Сперва сообщалось, что обломки неизвестного беспилотника рухнули рядом с одним из домов на Пискарёвском проспекте, но позже оказалось, что дрон перед этим врезался в жилую многоэтажку.

Марина Калегина
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