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2 марта, 05:01

Громкий взрыв от возможного падения дрона услышали жители Санкт-Петербурга

Громкий звук взрыва услышали жители Санкт-Петербурга утром 2 марта. Как пишет SHOT, обломки, предположительно, беспилотника рухнули рядом с одним из домов на Пискарёвском проспекте.

Кадры с места падения, предположительно, беспилотника в Санкт-Петербурге. Видео © t.me / SHOT

Предварительно, выбиты окна в квартире. О пострадавших не сообщается. На месте работают экстренные службы. Официальной информации о происшествии пока нет.

Момент взрыва в небе над Санкт-Петербургом. Информация о пострадавших не поступала. Видео © t.me / SHOT

Ранее Life.ru сообщал о взрыве в пятиэтажке в Подмосковье. Начавшийся пожар спалил четыре квартиры, спасатели эвакуировали семерых человек.

Артур Лапсаков
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