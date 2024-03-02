Громкий взрыв от возможного падения дрона услышали жители Санкт-Петербурга

Громкий звук взрыва услышали жители Санкт-Петербурга утром 2 марта. Как пишет SHOT, обломки, предположительно, беспилотника рухнули рядом с одним из домов на Пискарёвском проспекте.

Кадры с места падения, предположительно, беспилотника в Санкт-Петербурге. Видео © t.me / SHOT

Предварительно, выбиты окна в квартире. О пострадавших не сообщается. На месте работают экстренные службы. Официальной информации о происшествии пока нет.

Момент взрыва в небе над Санкт-Петербургом. Информация о пострадавших не поступала. Видео © t.me / SHOT