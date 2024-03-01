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Взрыв произошёл в пятиэтажке в Подмосковье

Пожар спалил четыре квартиры в жилом доме в подмосковном Серпухове

1 марта, 12:26
Пожар в доме в Серпухове. Обложка © T.me / МЧС России

Пожар в доме в Серпухове. Обложка © T.me / МЧС России

В подмосковном Серпухове после громкого хлопка загорелись сразу четыре квартиры в одной из жилых пятиэтажек, спасатели эвакуировали семерых человек. О случившемся сообщает МЧС России.

Пожар в доме в Серпухове. Видео © VK / Подслушано Сепухов

"В Серпухове загорелись четыре квартиры на четвёртом этаже. Огонь охватил 155 квадратных метров. Пожарные МЧС России спасли семерых человек, из них двое детей", — говорится в заявлении.

Пожар в доме в Серпухове. Фото © T.me / МЧС России

Пожар в доме в Серпухове. Фото © T.me / МЧС России

Как рассказали телеканалу "360" очевидцы, на балконе одной из горевших квартир стояла женщина и звала на помощь. Подоспевшие пожарные помогли ей выбраться при помощи лестницы, пострадавшую с ожогами передали врачам. Также жильцы говорят, что перед пожаром слышали звук взрыва. Региональное СУ СКР назвало предварительной причиной произошедшего хлопок бытового газа в одной из квартир дома. По факту ЧП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших отравление шести человек.

Московский горе-таролог чуть не спалил собственную квартиру во время расклада карт
Московский горе-таролог чуть не спалил собственную квартиру во время расклада карт

Ранее сообщалось, что квартира сгорела на четвёртом этаже жилого дома в Дзержинском районе Новосибирска. 28 жильцов эвакуированы, ещё двое были обнаружены без признаков жизни.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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