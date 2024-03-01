Взрыв произошёл в пятиэтажке в Подмосковье Пожар спалил четыре квартиры в жилом доме в подмосковном Серпухове 1 марта, 12:26 Пожар в доме в Серпухове. Обложка © T.me / МЧС России

В подмосковном Серпухове после громкого хлопка загорелись сразу четыре квартиры в одной из жилых пятиэтажек, спасатели эвакуировали семерых человек. О случившемся сообщает МЧС России.

Пожар в доме в Серпухове. Видео © VK / Подслушано Сепухов

"В Серпухове загорелись четыре квартиры на четвёртом этаже. Огонь охватил 155 квадратных метров. Пожарные МЧС России спасли семерых человек, из них двое детей", — говорится в заявлении.

Пожар в доме в Серпухове. Фото © T.me / МЧС России

Как рассказали телеканалу "360" очевидцы, на балконе одной из горевших квартир стояла женщина и звала на помощь. Подоспевшие пожарные помогли ей выбраться при помощи лестницы, пострадавшую с ожогами передали врачам. Также жильцы говорят, что перед пожаром слышали звук взрыва. Региональное СУ СКР назвало предварительной причиной произошедшего хлопок бытового газа в одной из квартир дома. По факту ЧП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших отравление шести человек.

Ранее сообщалось, что квартира сгорела на четвёртом этаже жилого дома в Дзержинском районе Новосибирска. 28 жильцов эвакуированы, ещё двое были обнаружены без признаков жизни.

Авторы Татьяна Миссуми