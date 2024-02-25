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25 февраля, 11:56

Московский горе-таролог чуть не спалил собственную квартиру во время расклада карт

Mash: В Москве в квартире таролога произошёл пожар из-за упавших свечей

В Москве в квартире таролога произошёл пожар во время приёма клиента. Пламя от упавшей свечи чудом не уничтожило жильё, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, инцидент случился в восемь вечера в одном из жилых домов в Кунцеве. Соседи разглядели огонь в окне, после чего сразу вызвали пожарных. По приезде спасатели нашли не очень вменяемого колдуна, карты Таро и поваленные горящие свечи. Огонь задел лишь пол и подоконник.

Жильцы дома отметили, что мужчина уже давно увлекается эзотерикой и сам по себе является странным человеком.

Два человека погибли при пожаре в квартире в новосибирской многоэтажке
Два человека погибли при пожаре в квартире в новосибирской многоэтажке

А ранее Life.ru писал, что в Москве два человека погибли и один пострадал в результате пожара из-за зарядки для самоката. Всего пожарные спасли 17 жильцов.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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