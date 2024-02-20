"Прогорело до бетона": Смертельный пожар в Москве случился из-за зарядки для электросамоката

Пожар на севере Москвы, в результате которого погибло два человека, произошёл из-за зарядки для электросамоката. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС днём во вторник, 20 февраля.

Последствия пожара в многоэтажке на севере Москвы, в котором погибло два человека. Видео © Telegram / МЧС России

"На севере Москвы горела квартира на 35 квадратных метрах. По предварительной версии, пожар случился от двух аккумуляторных батарей от электросамоката. Они воспламенились во время зарядки. Всё прогорело до бетона", — отметили в ведомстве.

Последствия пожара в многоэтажке на севере Москвы, в котором погибло два человека. Фото © Telegram / МЧС России

Ещё один человек пострадал, его передали медикам. 17 жильцов спасли сотрудники МЧС. В ведомстве уточнили, что на месте работали 52 специалиста и 14 единиц техники.

Последствия пожара в многоэтажке на севере Москвы, в котором погибло два человека. Фото © Telegram / МЧС России