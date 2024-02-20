"Прогорело до бетона": Смертельный пожар в Москве случился из-за зарядки для электросамоката
МЧС: В Москве два человека стали жертвами пожара из-за зарядки для самоката
Последствия пожара в многоэтажке на севере Москвы, в котором погибло два человека. Обложка © Telegram / МЧС России
Пожар на севере Москвы, в результате которого погибло два человека, произошёл из-за зарядки для электросамоката. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС днём во вторник, 20 февраля.
Последствия пожара в многоэтажке на севере Москвы, в котором погибло два человека. Видео © Telegram / МЧС России
"На севере Москвы горела квартира на 35 квадратных метрах. По предварительной версии, пожар случился от двух аккумуляторных батарей от электросамоката. Они воспламенились во время зарядки. Всё прогорело до бетона", — отметили в ведомстве.
Последствия пожара в многоэтажке на севере Москвы, в котором погибло два человека. Фото © Telegram / МЧС России
Ещё один человек пострадал, его передали медикам. 17 жильцов спасли сотрудники МЧС. В ведомстве уточнили, что на месте работали 52 специалиста и 14 единиц техники.
Последствия пожара в многоэтажке на севере Москвы, в котором погибло два человека. Фото © Telegram / МЧС России
Напомним, во время пожара одна из жительниц пыталась спасти котов. Москвичка сняла целый репортаж изнутри горящего дома. Саму её эвакуировали, выведя в кислородной маске. Огонь охватил сильно захламлённую квартиру на втором этаже — её владелица и, предварительно, сосед сверху погибли. По данным Life.ru, в общей сложности спасено 18 человек, один из которых находится в тяжёлом состоянии.