Пыталась найти котов: Москвичка сняла репортаж изнутри горящего дома, где в пожаре погибло два человека

Москвичка сняла, как ищет своих котов в охваченной дымом от пожара квартире. По данным SHOT, всё произошло в многоэтажке в Линейном проезде в Тимирязевском районе: огонь охватил сильно захламлённую квартиру на втором этаже, её владелица и, предварительно, сосед сверху погибли. На видео — то, как жительница дома зовёт питомцев с кухни, так как не может выйти из неё из-за густого дыма.

Москвичка сняла, как ищет своих котов в охваченной дымом от огня многоэтажке. Видео © SHOT

"Я не могу выйти котов спасти, у меня вся квартира в дыму. Я им уже и корм [сыпала], и всё... Я там окно открыла, хоть выпрыгнут", — говорит она.

Автора видео эвакуировали, выведя из здания в кислородной маске. Всего спасено 18 человек, один из которых находится в тяжёлом состоянии. Ситуацию контролирует столичная прокуратура. Позднее стало известно, что коты спасены: хозяева Дионы и Тимофея сами поднялись в квартиру после того, как дым хоть немного рассеялся, и разыскали их под диваном и кроватью в разных комнатах. Животные в сознании и в полном порядке.