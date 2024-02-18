Опубликованы кадры загоревшейся многоэтажки в Москве, в которой погиб мужчина

Пожар произошёл в одной из квартир многоэтажного дома, расположенного в столичном районе Северное Чертаново. SHOT пишет, что в результате возгорания умер один человек.

Пожар в Северном Чертанове в Москве. Видео © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, возгорание случилось в четырёхкомнатной квартире третьего этажа в доме, расположенном неподалёку от ТЦ "Авентура". К месту оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Площадь возгорания составила 50 квадратов, пламенем были охвачены две комнаты, а также кухня и коридор. При этом житель этой квартиры сильно пострадал, за его жизнь боролись врачи и сделали всё возможное, но спасти раненого так и не смогли.

Между тем из соседнего жилища удалось вызволить двух человек. К счастью, к этому моменту пожар удалось ликвидировать. Теперь будут устанавливаться причины пожара.