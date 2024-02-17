В Ижевске пожарные локализовали крупный пожар на 3,5 тысячи квадратах
В столице Удмуртской Республики Ижевске горит производственное здание на площади 3500 квадратных метров. Об этом сообщило МЧС России.
В Ижевске огнеборцы ликвидируют пожар площадью 3,5 тыс. кв. м. Видео © Telegram / МЧС России
"Всего на месте работают более 100 специалистов и 33 единицы техники", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
По предварительной информации, пострадавших нет. К настоящему моменту возгорание локализовано. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее двое детей — четырёх и шести лет — погибли при пожаре в частном доме в селе Крест-Кытыл Намского района Якутии. Огонь охватил стены и пол на площади 15 квадратных метров.
Кадр из видео Telegram / МЧС России