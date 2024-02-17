В Ижевске пожарные локализовали крупный пожар на 3,5 тысячи квадратах

В столице Удмуртской Республики Ижевске горит производственное здание на площади 3500 квадратных метров. Об этом сообщило МЧС России.

В Ижевске огнеборцы ликвидируют пожар площадью 3,5 тыс. кв. м. Видео © Telegram / МЧС России

"Всего на месте работают более 100 специалистов и 33 единицы техники", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет. К настоящему моменту возгорание локализовано. Обстоятельства произошедшего выясняются.