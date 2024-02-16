В Астрахани на 400 квадратах горит жилой дом

Возгорание было зафиксировано около пяти часов утра по местному времени в одном их жилых домов, расположенных на площади Шаумяна. Там загорелась кровля здания, внутренняя отделка, а также находившиеся внутри вещи. На месте происшествия работают 36 огнеборцев при поддержке 12 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.