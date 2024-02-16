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16 февраля, 02:57

В Астрахани на 400 квадратах горит жилой дом

МЧС: В Астрахани на площади 400 квадратных метров горит жилой дом

В Астрахани на площади 400 квадратных метров горит жилой дом. Обложка © МЧС России

В Астрахани на площади 400 квадратных метров горит жилой дом. Обложка © МЧС России

В ночь на 16 февраля в Астрахани произошло возгорание жилого дома. Как передаёт региональное управление аварийно-спасательной службы, площадь пожара составила 400 квадратных метров.

Возгорание было зафиксировано около пяти часов утра по местному времени в одном их жилых домов, расположенных на площади Шаумяна. Там загорелась кровля здания, внутренняя отделка, а также находившиеся внутри вещи. На месте происшествия работают 36 огнеборцев при поддержке 12 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.

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Ранее Life.ru писал, что двое детей погибли при пожаре в частном доме в селе Крест-Кытыл Намского района Якутии. Огонь охватил стены и пол на площади 15 квадратных метров.

Алексей Соловьёв
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