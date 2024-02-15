Пожар во дворе здания "Известия холл" в центре Москвы потушили

Спасателям удалось полностью ликвидировать пожар во дворе здания "Известия холл" на Пушкинской площади в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Информации о пострадавших не поступало. Однако, по данным Life.ru, при возгорании пострадал мужчина, который получил ожог руки. До этого пресс-служба МЧС отчиталась о локализации пожара на площади в 1500 квадратных метров. Позже было ликвидировано открытое горение.