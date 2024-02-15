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15 февраля, 07:45

Пожар во дворе здания "Известия холл" в центре Москвы потушили

Спасателям удалось полностью ликвидировать пожар во дворе здания "Известия холл" на Пушкинской площади в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Информации о пострадавших не поступало. Однако, по данным Life.ru, при возгорании пострадал мужчина, который получил ожог руки. До этого пресс-служба МЧС отчиталась о локализации пожара на площади в 1500 квадратных метров. Позже было ликвидировано открытое горение.

Напомним, страшный пожар во дворе здания "Известия Hall" в Москве разгорелся рано утром 15 февраля. Огонь охватил несколько неиспользуемых построек. МЧС показывало работу огнеборцев. Благодаря действиям пожарных огонь не перешёл на здание "Известия Hall".

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Иван Косицын
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