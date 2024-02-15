Регион

Уведомления отключены

15 февраля, 06:23

Огонь локализован: Один человек пострадал при страшном пожаре во дворе здания "Известия Hall"

МЧС: Пожар во дворе здания "Известия Hall" в Москве локализовали

Один человек пострадал при пожаре в "Известия Hall" на Пушкинской площади в Москве. По данным Life.ru, это мужчина, который получил ожог руки.

Место пожара во дворе "Известия Hall" в Москве. Видео © Life.ru

Тем временем в пресс-службе МЧС России отчитались о локализации пожара на площади в 1500 квадратных метров. Тушение огня продолжается.

Появились кадры пожара в тольяттинском отеле с пророческим названием "Жара"
Появились кадры пожара в тольяттинском отеле с пророческим названием "Жара"

Напомним, страшный пожар во дворе здания "Известия Hall" в Москве разгорелся рано утром 15 февраля. Огонь охватил несколько неиспользуемых построек. По данным Life.ru, тушение осложняет то, что в одной из них могут находиться газовые баллоны. На пике пожар охватывал площадь примерно 1500 квадратных метров. МЧС показывало работу огнеборцев.

Обложка ©

Место пожара во дворе московского "Известия Hall". Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Матвей Константинов
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров