Огонь локализован: Один человек пострадал при страшном пожаре во дворе здания "Известия Hall"
МЧС: Пожар во дворе здания "Известия Hall" в Москве локализовали
Один человек пострадал при пожаре в "Известия Hall" на Пушкинской площади в Москве. По данным Life.ru, это мужчина, который получил ожог руки.
Место пожара во дворе "Известия Hall" в Москве. Видео © Life.ru
Тем временем в пресс-службе МЧС России отчитались о локализации пожара на площади в 1500 квадратных метров. Тушение огня продолжается.
Напомним, страшный пожар во дворе здания "Известия Hall" в Москве разгорелся рано утром 15 февраля. Огонь охватил несколько неиспользуемых построек. По данным Life.ru, тушение осложняет то, что в одной из них могут находиться газовые баллоны. На пике пожар охватывал площадь примерно 1500 квадратных метров. МЧС показывало работу огнеборцев.
Место пожара во дворе московского "Известия Hall". Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ