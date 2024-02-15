Площадь пожара в здании "Известия Hall" достигла 1500 "квадратов"
SHOT: Площадь пожара в здании "Известия Hall" достигла 1500 "квадратов"
Площадь пожара в здании "Известия Hall" на Пушкинской улице в Москве достигла 1500 "квадратов", ему присвоен третий ранг сложности. Об этом узнал телеграм-канал SHOT.
Обстановка у здания "Известия Hall" на Пушкинской улице в Москве. Видео © t.me / SHOT
К настоящему моменту пожар охватил два нежилых строения во дворе, в одном из которых рухнул металический купол. Ситуация осложнена тем, что в здании могут находится газовые баллоны.
Также по информации столичного Дептранса, перекрыты 3 полосы из 4 по Тверской улице в сторону Садового кольца и 1 полоса из 4 по Большому Путинковскому переулку на время работы оперативных и экстренных служб.
Life.ru сообщал, что в Москве на Пушкинской площади загорелось здание "Известия Hall". Пожар начался в здании "Известий", затем перешёл в ночной клуб Lookin Rooms и в бар "Резиденция". По предварительным данным, после пожара пропал один человек.
t.me / SHOT