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15 февраля, 04:00

Площадь пожара в здании "Известия Hall" достигла 1500 "квадратов"

SHOT: Площадь пожара в здании "Известия Hall" достигла 1500 "квадратов"

Площадь пожара в здании "Известия Hall" на Пушкинской улице в Москве достигла 1500 "квадратов", ему присвоен третий ранг сложности. Об этом узнал телеграм-канал SHOT.

Обстановка у здания "Известия Hall" на Пушкинской улице в Москве. Видео © t.me / SHOT

К настоящему моменту пожар охватил два нежилых строения во дворе, в одном из которых рухнул металический купол. Ситуация осложнена тем, что в здании могут находится газовые баллоны.

Также по информации столичного Дептранса, перекрыты 3 полосы из 4 по Тверской улице в сторону Садового кольца и 1 полоса из 4 по Большому Путинковскому переулку на время работы оперативных и экстренных служб.

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Life.ru сообщал, что в Москве на Пушкинской площади загорелось здание "Известия Hall". Пожар начался в здании "Известий", затем перешёл в ночной клуб Lookin Rooms и в бар "Резиденция". По предварительным данным, после пожара пропал один человек.

Обложка ©

t.me / SHOT

Оксана Попова
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