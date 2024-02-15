После пожара в здании "Известия Hall" в Москве без вести пропал человек

Один человек пропал без вести во время мощного пожара в здании "Известия Hall" на Пушкинской площади в Москве, узнал телеграм-канал SHOT.

Полыхающий бар "Резиденция" в здании "Известия Hall" в Москве. Видео © t.me / SHOT

Предварительно, возгорание началось в здании "Известия Hall", затем перешло в ночной клуб Lookin Rooms и в бар "Резиденция". После пожара из помещений эвакуировали людей, тушение продолжается.