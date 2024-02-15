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15 февраля, 03:35

После пожара в здании "Известия Hall" в Москве без вести пропал человек

SHOT: Один человек пропал после пожара в здании "Известия Hall" в Москве

Один человек пропал без вести во время мощного пожара в здании "Известия Hall" на Пушкинской площади в Москве, узнал телеграм-канал SHOT.

Полыхающий бар "Резиденция" в здании "Известия Hall" в Москве. Видео © t.me / SHOT

Предварительно, возгорание началось в здании "Известия Hall", затем перешло в ночной клуб Lookin Rooms и в бар "Резиденция". После пожара из помещений эвакуировали людей, тушение продолжается.

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Life.ru сообщал, что в Москве на Пушкинской площади загорелось здание "Известия Hall". Пожарные работают по номеру 1-бис, двух направленных расчётов уже недостаточно. Также известно, что пламя молниеносно распространяется по помещениям.

Обложка ©

t.me / SHOT

Оксана Попова
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