После пожара в здании "Известия Hall" в Москве без вести пропал человек
SHOT: Один человек пропал после пожара в здании "Известия Hall" в Москве
Один человек пропал без вести во время мощного пожара в здании "Известия Hall" на Пушкинской площади в Москве, узнал телеграм-канал SHOT.
Полыхающий бар "Резиденция" в здании "Известия Hall" в Москве. Видео © t.me / SHOT
Предварительно, возгорание началось в здании "Известия Hall", затем перешло в ночной клуб Lookin Rooms и в бар "Резиденция". После пожара из помещений эвакуировали людей, тушение продолжается.
Life.ru сообщал, что в Москве на Пушкинской площади загорелось здание "Известия Hall". Пожарные работают по номеру 1-бис, двух направленных расчётов уже недостаточно. Также известно, что пламя молниеносно распространяется по помещениям.
t.me / SHOT