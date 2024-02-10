В Санкт-Петербурге в ходе пожара на Лиговском проспекте погиб мужчина

В Санкт-Петербурге спасатели ликвидируют сложный пожар, охвативший квартиру в пятиэтажке на Лиговском проспекте. По сведениям МЧС, огонь раскинулся на площади 30 квадратных метров.

Видео с места ЧП поделились очевидцы. На кадрах видно, что из окон жилища вырываются языки пламени и густой дым. Пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС, но после локализации он был отменён.