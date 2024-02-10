В Санкт-Петербурге в ходе пожара на Лиговском проспекте погиб мужчина
В Санкт-Петербурге спасатели ликвидируют сложный пожар, охвативший квартиру в пятиэтажке на Лиговском проспекте. По сведениям МЧС, огонь раскинулся на площади 30 квадратных метров.
Видео с места ЧП поделились очевидцы. На кадрах видно, что из окон жилища вырываются языки пламени и густой дым. Пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС, но после локализации он был отменён.
Пожар в квартире на Лиговском проспекте. Видео © T.me / ЧП Питер
"На месте пожара обнаружен погибший человек, предположительно, мужчина", — сказано в сообщении МЧС.
Днём ранее многоэтажка загорелась и в Москве. Огонь охватил крышу здания на площади 4 тысячи квадратных метров. Предварительной причиной инцидента названо короткое замыкание.
T.me / ЧП Питер