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10 февраля, 19:39

В Санкт-Петербурге в ходе пожара на Лиговском проспекте погиб мужчина

В Санкт-Петербурге спасатели ликвидируют сложный пожар, охвативший квартиру в пятиэтажке на Лиговском проспекте. По сведениям МЧС, огонь раскинулся на площади 30 квадратных метров.

Видео с места ЧП поделились очевидцы. На кадрах видно, что из окон жилища вырываются языки пламени и густой дым. Пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС, но после локализации он был отменён.

Пожар в квартире на Лиговском проспекте. Видео © T.me / ЧП Питер

"На месте пожара обнаружен погибший человек, предположительно, мужчина", — сказано в сообщении МЧС.

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Днём ранее многоэтажка загорелась и в Москве. Огонь охватил крышу здания на площади 4 тысячи квадратных метров. Предварительной причиной инцидента названо короткое замыкание.

Обложка ©

T.me / ЧП Питер

Илья Пушкарев
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