Обнаружены тела всех трёх членов экипажа вертолёта Ми-8, упавшего в Карелии

Со дна Онежского озера в Карелии подняли крупные обломки упавшего вертолёта Ми-8. Обнаружены тела всех трёх членов экипажа, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Со дна Онежского озера в Карелии подняли крупные обломки упавшего вертолёта Ми-8. Видео © t.me / Следком

"Проведён осмотр поднятого со дна Онежского озера вертолёта, который потерпел крушение 4 февраля 2024 года в Республике Карелия. Обнаружены тела всех трёх членов экипажа", — говорится в сообщении.