Обнаружены тела всех трёх членов экипажа вертолёта Ми-8, упавшего в Карелии
Обломки вертолёта Ми-8, упавшего в Карелии. Обложка © t.me / Следком
Со дна Онежского озера в Карелии подняли крупные обломки упавшего вертолёта Ми-8. Обнаружены тела всех трёх членов экипажа, сообщила пресс-служба Следственного комитета.
Со дна Онежского озера в Карелии подняли крупные обломки упавшего вертолёта Ми-8. Видео © t.me / Следком
"Проведён осмотр поднятого со дна Онежского озера вертолёта, который потерпел крушение 4 февраля 2024 года в Республике Карелия. Обнаружены тела всех трёх членов экипажа", — говорится в сообщении.
В СК уточнили, что были назначены судебные медицинские экспертизы, лётно-технические экспертизы. Также проведён допрос родственников погибших, признанных потерпевшими. Расследование дела продолжается.
Напомним, о пропаже с радаров вертолёта Ми-8 МЧС РФ стало известно вечером 4 февраля. На борту в этот момент находились три члена экипажа. Позднее обломки обнаружили на расстоянии 11 километров от берега в Онежском озере. Спасатели рассказали, что сама винтокрылая машина ушла под лёд, её обнаружили на глубине 42 метра. Силовики назвали три версии крушения Ми-8. 5 февраля обнаружили тело одного из членов экипажа.