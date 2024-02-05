Названы 3 версии крушения Ми-8, ушедшего с экипажем под лёд Онежского озера

Следствие рассматривает ошибку пилотов, погоду и поломку в качестве основных версий крушения вертолёта Ми-8 МЧС России в Карелии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

"На данный момент приоритетной версии пока нет. Рассматриваются погодный фактор, ошибка пилотирования и техническая неисправность", — уточнил собеседник агентства и рассказал, что перед катастрофой экипаж не докладывал о каких-либо неисправностях. А перед вылетом из Петрозаводска вертолёт прошёл все регламентные процедуры.