Спасательный вертолёт Ми-8 пропал в Карелии
Вертолёт Ми-8 МЧС РФ ищут в Карелии после потери связи с экипажем
Экипаж вертолёта Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра перестал выходить на связь в Карелии. Спасатели уже приступили к поискам воздушного судна, сообщили в МЧС РФ.
По данным ведомства, вертолёт проводил тренировочный полёт над Онежским озером. На его борту три члена экипажа.
"Организованы поисково-спасательные работы в районе села Деревянное. К месту следует группировка спасателей на судне на воздушной подушке и снегоходах. В готовности самолёт Ан-26 аэронавигационной службы", — сказано в сообщении.
Ранее Life.ru рассказывал о крушении вертолёта ВС РФ во время тренировочного полёта в Бишкеке. Большинство членов экипажа отделались травмами, один скончался.
T.me / МЧС России