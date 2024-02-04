Спасательный вертолёт Ми-8 пропал в Карелии

Экипаж вертолёта Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра перестал выходить на связь в Карелии. Спасатели уже приступили к поискам воздушного судна, сообщили в МЧС РФ.

По данным ведомства, вертолёт проводил тренировочный полёт над Онежским озером. На его борту три члена экипажа.

"Организованы поисково-спасательные работы в районе села Деревянное. К месту следует группировка спасателей на судне на воздушной подушке и снегоходах. В готовности самолёт Ан-26 аэронавигационной службы", — сказано в сообщении.