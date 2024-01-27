У разбившегося в Афганистане бизнесджета не было разрешения на полёты

Владелец разбившегося в Афганистане бизнесджета Falcon 10 — компания "Атлетик-групп" — не имела разрешения на перелёты. Об этом заявила следователь по особо важным делам московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Мария Трубникова.