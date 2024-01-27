У разбившегося в Афганистане бизнесджета не было разрешения на полёты
СК: Упавший в Афганистане самолёт Falcon 10 не имел лицензии на авиаперевозки
Владелец разбившегося в Афганистане бизнесджета Falcon 10 — компания "Атлетик-групп" — не имела разрешения на перелёты. Об этом заявила следователь по особо важным делам московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Мария Трубникова.
Место крушения самолёта Falcon 10 с россиянами в Афганистане. Видео © Х (Twitter) / DChlnd
"Воздушное судно принадлежало ООО "Атлетик-групп", учредителем и гендиректором которого является бывшая супруга второго пилота [Аркадия] Грачёва, а также самому Грачёву. Эксплуатацией воздушного судна занимался Грачёв", — отметила она в беседе с журналистами.
Напомним, в конце прошлой недели бизнесджет рухнул в провинции Бадахшан в Афганистане. На борту находилось шесть человек, однако выжить удалось только четырём из них. Погибла семейная пара из Ростовской области, которая возвращалась из Таиланда. Одному из выживших удалось самостоятельно добраться до ближайшего населённого пункта и сообщить о крушении. Предварительно установлено, что самолёт упал из-за отказавших во время полёта двигателей. Возбуждено уголовное дело по факту происшествия. Выжившие доставлены в Москву.
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