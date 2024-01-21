Россиянин с упавшего в Афганистане самолёта спустился в село с горы и жестами попросил о помощи

Один из выживших при крушении частного самолёта Falcon 10 в Афганистане сумел добраться до ближайшего населённого пункта и попросить о помощи. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International (AI) со ссылкой на местные источники.

По их сведениям, выживший дошёл до села в области Коф Аб, север провинции Бадахшан, и попросил помощи у местных жителей с помощью жестов. По данным канала, самолёт потерпел крушение в отдалённом районе, который находится в нескольких часах езды от административного центра провинции.