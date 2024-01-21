Россиянин с упавшего в Афганистане самолёта спустился в село с горы и жестами попросил о помощи
AI: Один из выживших при крушении самолёта в Афганистане сам добрался до села
Один из выживших при крушении частного самолёта Falcon 10 в Афганистане сумел добраться до ближайшего населённого пункта и попросить о помощи. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International (AI) со ссылкой на местные источники.
По их сведениям, выживший дошёл до села в области Коф Аб, север провинции Бадахшан, и попросил помощи у местных жителей с помощью жестов. По данным канала, самолёт потерпел крушение в отдалённом районе, который находится в нескольких часах езды от административного центра провинции.
Ранее Росавиация подтвердила, что четыре человека, которые находились на борту разбившегося в Афганистане самолёта, выжили. Согласно неподтверждённой информации, в их числе один пилот. Также, предварительно, одним из выживших оказался 26-летний медбрат Игорь Сывороткин.
Напомним, чартерный рейс потерпел крушение в горах афганской провинции Бадахшан. На борту находилось шесть человек. Вероятная причина крушения — техническая неисправность, у самолёта отказали оба двигателя. СК завёл уголовное дело.
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