СКР выясняет обстоятельства крушения самолёта Falcon с россиянами в Афганистане
СКР завёл уголовное дело по факту крушения самолёта с россиянами в Афганистане
Московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ завёл уголовное дело по факту крушения самолёта Falcon 10B с российскими гражданами в Афганистане. Как сообщает СКР, речь идёт о ч. 3 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек".
"По сообщению Росавиации, воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) – Ташкент (Узбекистан) – Жуковский (Россия). По предварительной информации, на борту находилось шесть человек, среди которых российские граждане", — рассказали в ведомстве.
Следователи, в том числе во взаимодействии с МИД России, намерены установить все обстоятельства произошедшего.
Ранее Лайф сообщал, что самолёт Falcon 10B потерпел крушение в горах афганской провинции Бадахшан. По некоторым данным, самолёт разбился по причине технической неисправности у горы Топхане в районе Зебак. Борт отклонился от первоначального курса.
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