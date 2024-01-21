СКР выясняет обстоятельства крушения самолёта Falcon с россиянами в Афганистане

Московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ завёл уголовное дело по факту крушения самолёта Falcon 10B с российскими гражданами в Афганистане. Как сообщает СКР, речь идёт о ч. 3 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек".

"По сообщению Росавиации, воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) – Ташкент (Узбекистан) – Жуковский (Россия). По предварительной информации, на борту находилось шесть человек, среди которых российские граждане", — рассказали в ведомстве.

Следователи, в том числе во взаимодействии с МИД России, намерены установить все обстоятельства произошедшего.