Росавиация: На борту пропавшего в Афганистане самолёта находилось шесть человек
На борту частного самолёта Falcon 10, потерпевшего крушение в горах афганской провинции Бадахшан, по предварительным данным, находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира. Об этом сообщили в Росавиации.
"Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011; серийный — 128) произведён французской компанией Dassault Aviation в 1978 году. Самолёт принадлежит ООО "Атлетик Групп" и частному лицу", — рассказали в ведомстве, отметив, что самолёт, пропавший с экранов радаров, зарегистрирован в Государственном реестре гражданских воздушных судов РФ.
Воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) – Ташкент (Узбекистан) – Жуковский (Россия). Однако первоначальным местом вылета был таиландский аэропорт Утапао. Сейчас Росавиация находится на связи с авиационными властями Афганистана и Таджикистана. Поиски самолёта продолжаются.
В оперативных службах ТАСС рассказали, что предварительной причиной крушения самолёта является технический отказ двух двигателей. Также выяснилось, что на борту воздушного судна находились двое россиян.
Ранее Лайф сообщал, что пассажирский самолёт индийской авиакомпании потерпел крушение в горах афганской провинции Бадахшан. По некоторым данным, самолёт разбился по причине технической неисправности у горы Топхане в районе Зебак. Борт отклонился от первоначального курса.
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