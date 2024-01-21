Росавиация: На борту пропавшего в Афганистане самолёта находилось шесть человек

На борту частного самолёта Falcon 10, потерпевшего крушение в горах афганской провинции Бадахшан, по предварительным данным, находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира. Об этом сообщили в Росавиации.

"Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011; серийный — 128) произведён французской компанией Dassault Aviation в 1978 году. Самолёт принадлежит ООО "Атлетик Групп" и частному лицу", — рассказали в ведомстве, отметив, что самолёт, пропавший с экранов радаров, зарегистрирован в Государственном реестре гражданских воздушных судов РФ.

Воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) – Ташкент (Узбекистан) – Жуковский (Россия). Однако первоначальным местом вылета был таиландский аэропорт Утапао. Сейчас Росавиация находится на связи с авиационными властями Афганистана и Таджикистана. Поиски самолёта продолжаются.

В оперативных службах ТАСС рассказали, что предварительной причиной крушения самолёта является технический отказ двух двигателей. Также выяснилось, что на борту воздушного судна находились двое россиян.