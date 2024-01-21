Летевший в Москву индийский пассажирский самолёт потерпел крушение в Афганистане
В горах Афганистана разбился индийский пассажирский самолёт
Пассажирский самолёт индийской авиакомпании потерпел крушение в горах афганской провинции Бадахшан. Об этом в соцсетях сообщило агентство Pajhwok.
"В воскресенье местные чиновники заявили, что индийский пассажирский самолёт потерпел крушение в горных районах Бадахшана", — говорится в публикации.
Подробности происшествия пока не уточняются. Предварительно известно, что лайнер направлялся в Москву. По некоторым данным, самолёт разбился по причине технической неисправности у горы Топхане в районе Зебак. Борт отклонился от первоначального курса. На место крушения направлена группа для расследования катастрофы.
Ранее сообщалось, что в Чили легкомоторный пожарный самолёт рухнул на трассу в городе Тальке. Пилот воздушного судна погиб.
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