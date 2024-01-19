"Нет шансов на успех": Польша не будет судиться с РФ из-за авиакатастрофы под Смоленском Глава МИД Польши Сикорский: Варшава не подаст иск против РФ из-за авиакатастрофы 19 января, 07:48 Авиакатастрофа под Смоленском. Обложка © ТАСС / Ольга Лисинова

Новое польское правительство не собирается судиться с Россией по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, в которой погиб глава Польши Лех Качиньский. Об этом написал в соцсети Х министр иностранных дел страны Радослав Сикорский.

"Подача иска, у которого даже теоретически нет шансов на успех, подвергает государство и налогоплательщиков неоправданным расходам", — отметил он.

Разбирательство должно было состояться в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Сикорский заявил, что будет "в одностороннем порядке расторгать соглашение о намерениях по иску".

Напомним, 10 апреля 2010 года самолёт Ту-154 разбился во время посадки в аэропорту Смоленска. На борту было 96 человек, среди них — глава Польши Лех Качиньский с супругой. Все погибли. Польские власти изначально сочли причиной крушения взрыв, но экспертиза это не подтвердила. По данным Межгосударственного авиационного комитета СНГ, трагедия произошла из-за решения экипажа не уходить на запасной аэродром, принятого под давлением находившихся на борту чиновников. В Польше всё равно попытались обвинить Россию в авиакатастрофе. Однако нынешние польские власти исключили вину Москвы.

Авторы Татьяна Миссуми