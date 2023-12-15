Польша отказалась от версии о "вине России" в катастрофе Ту-154 с Лехом Качиньским Глава МВД Польши Кервиньский заявил, что РФ не виновата в крушении Ту-154 15 декабря, 13:10 Польша отказалась от версии о "вине России" в катастрофе Ту-154 с Лехом Качиньским. Обложка © ТАСС / Imago-Images

Польские власти окончательно исключили версию о якобы имевшей место вине России в крушении самолёта Ту-154 в 2010 году под Смоленском с президентом республики Лехом Качиньским. Об этом заявил журналистам в пятницу, 15 декабря, министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский.

По его словам, "время теорий заговора и лжи пана Мацеревича" (экс-министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич) закончилось.

"Рапорт министра Ежи Миллера подробно объяснил причины той страшной катастрофы — честным, комплексным и глубоким образом. Это официальный документ, который, конечно, в последние годы пытались уничтожить люди типа пана Мацеревича", — пояснил Марчин Кервиньский.

Напомним, самолёт Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту было 96 человек: 88 пассажиров и 8 членов экипажа. Все они погибли. Польские власти изначально называли причиной крушения самолёта взрыв, но экспертизы это не подтвердили. По данным Межгосударственного авиационного комитета СНГ, трагедия произошла из-за решения экипажа не уходить на запасной аэродром, принятого под давлением находившихся на борту чиновников.

Авторы Марина Калегина