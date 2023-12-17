Польская комиссия по смоленской катастрофе заявила, что продолжит работу 17 декабря, 08:20 Обломки самолёта польского президента Леха Качиньского, разбившегося в апреле 2010 года. Обложка © ТАСС / Ольга Лисинова

Глава польской комиссии по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы Антони Мачеревич возмутился, что Минобороны Польши закрывает дело и распускает комиссию, и назвал решение пропагандистско-репрессивным. По его словам, следствие продолжится вопреки распоряжению министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша.

"Позиция министра Косиняка-Камыша незаконна. Ни одно из положений, упомянутых министром, не предусматривает возможности ликвидации комиссии до окончания её работы, то есть до августа 2024 года", — пояснил журналистам Мачеревич.

Он подчеркнул, что комиссия продолжит работу как минимум до августа следующего года, так как нет законных оснований о её роспуске раньше установленного срока. Мачеревич полагает, что против него ведутся какие-то тайные игры и новое руководство Минобороны Польши явно занимается репрессиями.

Напомним, 10 апреля 2010 года самолёт Ту-154 разбился во время посадки в аэропорту Смоленск-Северный. На борту было 96 человек, среди них — глава Польши Лех Качиньский с супругой. Все они погибли. Польские власти сначала называли причиной крушения взрыв, но экспертиза это не подтвердила. По данным Межгосударственного авиационного комитета СНГ, трагедия произошла из-за решения экипажа не уходить на запасной аэродром, принятого под давлением находившихся на борту чиновников. В Польше же попытались обвинить Россию в авиакатастрофе. Нынешние польские власти исключили вину Москвы.

Авторы Татьяна Миссуми